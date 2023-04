Gomez a La7: “Artem Uss? Nordio poteva chiederne di nuovo l’arresto ma non l’ha fatto. Il governo non ci prenda per il naso” (Di lunedì 17 aprile 2023) “Artem Uss? Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha sbagliato o probabilmente è stato spinto a sbagliare, perché non credo che sia inesperto. In base all’art. 714 del Codice di procedura penale, per il quale “in ogni tempo la persona della quale è domandata l’estradizione può essere sottoposta, a richiesta del ministro della Giustizia, a misure coercitive”, Nordio di sua iniziativa poteva intervenire superando la decisione della Corte d’Appello di Milano. Ma non l’ha fatto”. Così, a In Onda (La7), Peter Gomez, direttore de ilfattoquotidiano.it e di Fq Millennium, commenta il discUsso caso di Artem Uss, l’imprenditore rUsso 40enne, figlio di un governatore siberiano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 aprile 2023) “? Il ministro della Giustizia Carloha sbagliato o probabilmente è stato spinto a sbagliare, perché non credo che sia inesperto. In base all’art. 714 del Codice di procedura penale, per il quale “in ogni tempo la persona della quale è domandata l’estradizione può essere sottoposta, a richiesta del ministro della Giustizia, a misure coercitive”,di sua iniziativaintervenire superando la decisione della Corte d’Appello di Milano. Ma non”. Così, a In Onda (La7), Peter, direttore de ilquotidiano.it e di Fq Millennium, commenta il disco caso di, l’imprenditore ro 40enne, figlio di un governatore siberiano ...

