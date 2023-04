Golf | PGA Tour | Matthew Fitzpatrick supera Jordan Spieth al playoff e si aggiudica l’RBC Heritage

(Di lunedì 17 aprile 2023) Le 72 buche tradizionali non sono bastate per decidere le sorti del2023, per decretare il vincitore del ricco torneo giocato in South Carolina sono servite anche tre buche di spareggio. Al termine di una battaglia tesa e spettacolare,è riuscito ad avere la meglio die centrare la seconda vittoria sul massimo circuito, la prima dopo quella prestigiosissima dello US Open. Un torneo giocato meravigliosamente dall’inglese ha avuto dunque degna conclusione, nonostante un ultimo giro da fenomeno diche ne aveva minato le possibilità. Rispettivamente con 68 e 66 nell’ultimo giro, i due hanno concluso le 72 buche col punteggio di -17, spostando la sfida in un 1 vs 1 al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... petrillo_m31738 : #discoverygolf Non credete che questa fuga di campioni dalla US PGA alla LIV Golf rischia di provocare un calo di i… - IQUIISport : Ascolta il nostro articolo sulla realtà virtuale che porta i #fan del #golf a sfidare i campioni: #PGATour present… - BetItaliaWeb : ??Pronostici Golf: dopo la vittoria di Rahm al Masters il PGA Tour ha in programma l'RBC Heritage 2023 - 10esports_of : Apre i battenti il 10Esports Golf Club! ?? PGA 2K23 - Ps4-Ps5-Xbox One-Xbox X|S ? 18 giri stroke play ?? 27-30 apri… - giuseppetond : RT @eSportsMag_it: Dopo diversi anni di assenza, @EA torna a digitalizzare i tornei e i #green più importanti del #golf globale. ???????? #e… -

6 successi sulTour per Walker, che ha però collezionato una sola Top 10 nelle ultime 98 gare giocate: per la nona volta in carriera è in testa dopo 36 buche giocate.In attesa delle ultime due squadre dai Play - In, domani partiranno i playoff NBA , e l'hype della parte finale della stagione cestistica americana arriva dal parquet ai campi daconTOUR 2K23 . 2K ha infatti annunciato che, per le prossime sei settimane, l'equipaggiamento ufficiale dell'NBA sarà introdotto inTOUR 2K23 ; compresi cappelli, top, pantaloncini e ...È stata la fine di quel Tiger WoodsTour di Electronic Arts che era l'emblema dei giochi di, sostituito da uno sparuto tentativo di mutuare il personaggio di Woods in Rory Mcllroy , il ...

Golf, PGA Tour: Matthew Fitzpatrick supera Jordan Spieth al playoff e si aggiudica l'RBC Heritage OA Sport

Le 72 buche tradizionali non sono bastate per decidere le sorti dell’RBC Heritage 2023, per decretare il vincitore del ricco torneo giocato in South Carolina sono servite anche tre buche di spareggio.Negli Stati Uniti, con un terzo giro bogey free chiuso in 63 (-8) su un totale di 199 (66 70 63, -14) colpi, Matt Fitzpatrick è volato in testa all'RBC Heritage e ora insegue il secondo successo sul P ...