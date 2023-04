Gli ultras vogliono la sottomissione, De Laurentiis costretto dalle alte sfere a incontrarli (Vicinanza) (Di lunedì 17 aprile 2023) Su Repubblica Napoli la voce isolata di Luigi Vicinanza (oggi direttore del Tirreno) nel silenzio dei quotidiani napoletani su quel che è accaduto la scorsa settimana a Napoli con la resa dello Stato e la foto di De Laurentiis con gli ultras. Dietro la felicità ostentata si intravedono sempre germi velenosi, capaci di turbare un sogno lungo 33 anni. Così Aurelio De Laurentiis finisce sotto scorta. È inviso al tifo violento, il presidente che nel 2004 salvò una società fallita, precipitata in serie C. costretto, anche dai suggerimenti giunti da Roma, dalle alte sfere, a incontrare frange di ultras. È accaduto sabato, prima della partita pareggiata o a 0 con il Verona. Agli occhi dei padroni delle curve non contano i risultati in campo ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 17 aprile 2023) Su Repubblica Napoli la voce isolata di Luigi(oggi direttore del Tirreno) nel silenzio dei quotidiani napoletani su quel che è accaduto la scorsa settimana a Napoli con la resa dello Stato e la foto di Decon gli. Dietro la felicità ostentata si intravedono sempre germi velenosi, capaci di turbare un sogno lungo 33 anni. Così Aurelio Definisce sotto scorta. È inviso al tifo violento, il presidente che nel 2004 salvò una società fallita, precipitata in serie C., anche dai suggerimenti giunti da Roma,, a incontrare frange di. È accaduto sabato, prima della partita pareggiata o a 0 con il Verona. Agli occhi dei padroni delle curve non contano i risultati in campo ...

