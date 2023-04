Gli ultras del Feyenoord a Napoli? Spuntano i primi video | cori contro la Roma

(Di lunedì 17 aprile 2023) Prima la Championsil Milan, poi lain Europa League. La trasferta italiana dei tifosi deldovrebbe articolarsi così, tant’è che sui social circolano le prime foto (e) dei tifosi di Rotterdam al fianco degli amici partenopei. Lo aveva anticipato il Mattino, soffermando sui buoni rapporti tra le due tifoserie. Gli olandesi dovrebbero quindi seguire la sfida di ritorno dei quarti di Championsil Milan. Poi il viaggio per. Ed è questo secondo capitolo della ‘vacanza’ italiana che preoccupa le forze dell’ordine, visti i precedenti del 2015. La trasferta è vietata ai tifosi del, come era vietata quella ainisti a Rotterdam. Ma alcuni gruppi olandesi sono comunque partiti per l’Italia. Intanto, la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FulvioPaglia : Alla fine gli ultras del Napoli hanno dimostrato che le loro richieste non erano impossibili, tanto che De Laurenti… - annatrieste : Comunque. Questo di @ADeLaurentiis con gli ultras non è un colpo di teatro, è un botto, è un colpo di genio. Gliene… - FulvioPaglia : E quindi mentre i moralisti hanno ancora il ditino alzato e “signora mia, la scorta. Dove arriveremo”, De Laurentii… - H_V_Maradona : @sportface2016 E gli Ultras dell'Atalanta sia a Francoforte che a Napoli a tifare Eintracht vi sono sfuggiti? Sono… - MattiaZilio10 : RT @itsnotanangel: Ma a Napoli lo sanno che invece di pensare a chiamare gli ultras del Feyenoord e passare la notte sotto l’hotel del Mila… -

Il divieto di trasferta non ferma gli ultras del Feyenoord. Decisi a venire comunque a Roma per la gara di giovedì sera (ore 21), valida per il ritorno dei quarti di finale in Europa League. L'andata ...