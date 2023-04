Gli ultimi sondaggi: le intenzioni di voto (Di lunedì 17 aprile 2023) Gli ultimi sondaggi di politica sulle intenzioni di voto degli italiani raccontano il rafforzamento del Pd, che dopo mesi torna sopra il 20%, dopo la nomina del nuovo segretario, Elly Schlein anche se la crescita pare ormai essersi arrestata. Interessante anche vedere le rilevazioni su Azione ed Italia Viva, i partiti che componevano fino a pochi giorni fa il terzo Polo, ora diviso L'ultimo sondaggio è di: SWG per Tg La7 del 17 aprile FdI - 29% (-0,3% rispetto al 10 aprile) Pd - 21% (+0,3%) M5S - 15,4% (=) Lega - 9,4% (+0,6%) FI - 6,3% (-0,2%) Azione - 4,6% Italia Viva - 2,6% Supermedia youtrend del 13 aprile FdI - 28,6% (-0,5% rispetto al 30 marzo) Pd - 19,7% (-0,3%) M5S - 15,8 (+0,2%) Lega - 9% (+0,4%) Azione/IV - 7,3% (-0,1%) FI - 7,3% (+0,4%) Index Research del 6 aprile per ... Leggi su panorama (Di lunedì 17 aprile 2023) Glidi politica sulledidegli italiani raccontano il rafforzamento del Pd, che dopo mesi torna sopra il 20%, dopo la nomina del nuovo segretario, Elly Schlein anche se la crescita pare ormai essersi arrestata. Interessante anche vedere le rilevazioni su Azione ed Italia Viva, i partiti che componevano fino a pochi giorni fa il terzo Polo, ora diviso L'ultimoo è di: SWG per Tg La7 del 17 aprile FdI - 29% (-0,3% rispetto al 10 aprile) Pd - 21% (+0,3%) M5S - 15,4% (=) Lega - 9,4% (+0,6%) FI - 6,3% (-0,2%) Azione - 4,6% Italia Viva - 2,6% Supermedia youtrend del 13 aprile FdI - 28,6% (-0,5% rispetto al 30 marzo) Pd - 19,7% (-0,3%) M5S - 15,8 (+0,2%) Lega - 9% (+0,4%) Azione/IV - 7,3% (-0,1%) FI - 7,3% (+0,4%) Index Research del 6 aprile per ...

