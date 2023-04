Gli scontri interni all’esercito bloccano la transizione in Sudan (Di lunedì 17 aprile 2023) Dalla destituzione di Omar al Bashir nel 2019, la società civile Sudanese ha cercato in vari modi di riportare la democrazia. Oggi le lotte di potere tra militari vanificano questi sforzi. Leggi Leggi su internazionale (Di lunedì 17 aprile 2023) Dalla destituzione di Omar al Bashir nel 2019, la società civileese ha cercato in vari modi di riportare la democrazia. Oggi le lotte di potere tra militari vanificano questi sforzi. Leggi

