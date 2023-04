Gli Oscar dello sport, Laureus Awards 2023, si terranno a Parigi l'8 maggio (Di lunedì 17 aprile 2023) Parigi, 17 apr. (Adnkronos) - I vincitori dei Laureus World sports Awards 2023, i riconoscimenti più prestigiosi nel mondo dello sport, saranno decretati, a Parigi, l'8 maggio. L'evento segnerà il ritorno al format in presenza degli Awards, dopo due anni di premiazioni "virtuali" a causa della pandemia globale di Covid-19. Dopo i Laureus Awards, quest'anno Parigi ospiterà la Coppa del mondo di rugby, mentre nel 2024 la capitale francese sarà teatro dei Giochi Olimpici e Paralimpici estivi. A decretare i vincitori delle diverse categorie dei Laureus World sports Awards sarà la più autorevole giuria ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 aprile 2023), 17 apr. (Adnkronos) - I vincitori deiWorld, i riconoscimenti più prestigiosi nel mondo, saranno decretati, a, l'8. L'evento segnerà il ritorno al format in presenza degli, dopo due anni di premiazioni "virtuali" a causa della pandemia globale di Covid-19. Dopo i, quest'annoospiterà la Coppa del mondo di rugby, mentre nel 2024 la capitale francese sarà teatro dei Giochi Olimpici e Paralimpici estivi. A decretare i vincitori delle diverse categorie deiWorldsarà la più autorevole giuria ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Gli Oscar dello #sport, Laureus Awards 2023, si terranno a Parigi l’8 maggio: (Adnkronos) - In corsa per lo 'Sports… - ledicoladelsud : Gli Oscar dello sport, Laureus Awards 2023, si terranno a Parigi l’8 maggio - PisaConnection : QUINEWS #Pisa: Giovani imprenditori in corsa per gli Oscar green - QuiNewsPisa : Giovani imprenditori in corsa per gli Oscar green - Andrea_82b15 : RT @erbignose: @Andrea_82b15 @F4Fake1 Sharknado con quel tocco che gli darebbe l'oscar -