Gli oceani stanno diventando enormi distese di microplastiche

(Di lunedì 17 aprile 2023) Lesono sempre più presenti negli, e provengono principalmente dai beni di consumo come borse, imballaggi, vestiti, bottiglie e cosmetici, ma anche dai rifiuti delle attività ittiche come il nylon delle reti da pesca. Questi residui plastici, spesso invisibili all’occhio umano, sono presenti nelle acque marine, e rappresentano una minaccia per l’ambiente e la fauna marina. Mentre godiamo delle vacanze al mare, spesso ci circondiamo inconsapevolmente di queste particelle di plastica. Questo inquinamento marino è la diretta conseguenza dell’elevata quantità di plastica prodotta dall’umanità, che ammonta a circa 450 miliardi di chili all’anno. Secondo le previsioni del World Economic Forum, entro il 2050 la produzione di plastica potrebbe triplicare rispetto ai livelli del 2016. Nuova analisi quantifica la quantità di plastica ...

