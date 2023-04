Gli arancini di Montalbano: trama, finale, cast e streaming (Di lunedì 17 aprile 2023) Gli arancini di Montalbano, uno dei titolo della serie de Il Commissario Montalbano, torna con una “nuova” replica: l’episdio della fortunata fiction di Raiuno è andato in onda per la prima volta il 4 novembre 2002 e poi in replica il 5 agosto 2013 ed il 23 settembre 2019. Il film-tv, diretto da Alberto Sironi, vede Luca Zingaretti nei panni del protagonista, indagare su un incidente che nasconde alcuni segreti. Gli arancini di Montalbano, trama Si avvicina l’ultimo dell’anno, e Montalbano non vorrebbe partire per Parigi, come invece gli ha chiesto di fare Livia (Katharina Böhm). Anche Adelina, colei che gli prepara i pranzi e gli sistema casa, lo ha invitato ad una festa, per celebrare anche il fatto che entrambi i suoi figli sono fuori di prigione. Ma ... Leggi su ascoltitv (Di lunedì 17 aprile 2023) Glidi, uno dei titolo della serie de Il Commissario, torna con una “nuova” replica: l’episdio della fortunata fiction di Raiuno è andato in onda per la prima volta il 4 novembre 2002 e poi in replica il 5 agosto 2013 ed il 23 settembre 2019. Il film-tv, diretto da Alberto Sironi, vede Luca Zingaretti nei panni del protagonista, indagare su un incidente che nasconde alcuni segreti. GlidiSi avvicina l’ultimo dell’anno, enon vorrebbe partire per Parigi, come invece gli ha chiesto di fare Livia (Katharina Böhm). Anche Adelina, colei che gli prepara i pranzi e gli sistema casa, lo ha invitato ad una festa, per celebrare anche il fatto che entrambi i suoi figli sono fuori di prigione. Ma ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SerieTvserie : Gli arancini di Montalbano in replica su Raiuno: trama, cast, finale e come vederlo - carlopalomar : Stasera torna in prima serata Il Commissario Montalbano con la puntata “Gli arancini di Montalbano” in versione 4k,… - tvblogit : Gli arancini di Montalbano in replica su Raiuno: trama, cast, finale e come vederlo - nicolasavoia : Da questa sera torna su #canale5, #Lisoladeifamosi con la nuova edizione. A contrastare i naufraghi, #rai1 ripropon… - salvo97midolo : @FedericoDeAng12 Ma gli arancini per il rinfresco li hanno? -