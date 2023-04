Gli amputano il braccio in seguito ad un incidente e incassa 700mila euro di risarcimento: “Ci ho pagato il mutuo, ma li ridarei indietro per tornare come prima” (Di lunedì 17 aprile 2023) Stava andando al lavoro come sempre, a bordo della sua moto, quando l’auto che procedeva davanti a lui ha improvvisamente inchiodato. L’impatto è stato inevitabile e nel colpo lui è stato sbalzato a terra, diversi metri più in là. Si è salvato la vita ma le ferite sono state gravi: ha riportato la rottura della mascella, la frattura di otto costole, una perforazione del polmone ma, soprattutto, i medici sono stati costretti ad amputargli il braccio destro. L’assicurazione, una volta accertato il fatto che non ha avuto responsabilità nell’incidente, gli ha erogato un risarcimento di 700 mila sterline ma lui si dice pronto a ridarli tutti pur di riavere il braccio perduto. È questa la storia del 31enne inglese Darrel Gibbard: “Mia moglie Jade mi è stata di grande aiuto e non avrei potuto farcela senza di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 aprile 2023) Stava andando al lavorosempre, a bordo della sua moto, quando l’auto che procedeva davanti a lui ha improvvisamente inchiodato. L’impatto è stato inevitabile e nel colpo lui è stato sbalzato a terra, diversi metri più in là. Si è salvato la vita ma le ferite sono state gravi: ha riportato la rottura della mascella, la frattura di otto costole, una perforazione del polmone ma, soprattutto, i medici sono stati costretti ad amputargli ildestro. L’assicurazione, una volta accertato il fatto che non ha avuto responsabilità nell’, gli ha erogato undi 700 mila sterline ma lui si dice pronto a ridarli tutti pur di riavere ilperduto. È questa la storia del 31enne inglese Darrel Gibbard: “Mia moglie Jade mi è stata di grande aiuto e non avrei potuto farcela senza di ...

