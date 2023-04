Giulio Giaccio ucciso per errore dalla camorra | familiari rifiutano risarcimento killer

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Giulio Giaccio, ucciso e sciolto nell'acido «per errore»: i killer offrono risarcimento ai familiari ma loro rifiut… - concentrazione : #camorra Operaio sciolto nell'acido per uno scambio di persona, i killer provano a risarcire: la famiglia dice no… - Bianca34874951 : RT @Corriere: Giaccio, ucciso e sciolto nell'acido «per errore»: i killer offrono risarcimento ai familiari ma loro rifiutano: «Vogliamo gi… - AlexanderLandSp : Giulio Giaccio, ucciso e sciolto nell'acido «per errore»: i killer offrono risarcimento ai familiari ma loro rifiut… - geniazze : RT @Corriere: Giaccio, ucciso e sciolto nell'acido «per errore»: i killer offrono risarcimento ai familiari ma loro rifiutano: «Vogliamo gi… -

NAPOLI. Ucciso e sciolto nell'acido dalla camorra per errore. I familiari rifiutano il risarcimento in denaro e beni dei clan.fu sequestrato da finti poliziotti, ucciso da killer del clan Polverino e sciolto nell'acido a Napoli nel 2000. Aveva 26 anni.fu ammazzato per un errore di persona. Gli ...I destinatari sono i genitori diCiaccio, un operaio che 23 anni fu scambiato per un'altra persona e barbaramente ucciso. Il commando incaricato del delitto lo prelevò con l'inganno (i killer ...era stato scambiato per un altro uomo finito nel mirino per motivi di donne. Il giovane tentò disperatamente di spiegare, ma i killer non ebbero ...

Operaio sciolto nell'acido per errore, i killer provano a risarcire: la famiglia dice no Open

Roma, 17 apr. (askanews) – Giulio Giaccio venne sequestrato da finti poliziotti, ucciso da killer del clan Polverino e sciolto nell’acido a Napoli nel 2000. Aveva 26 anni. Giaccio è stato ammazzato in ...Il giovane era del tutto estraneo agli ambienti criminali: fu ammazzato e sciolto nell’acido. I genitori: «Confidiamo nei giudici» ...