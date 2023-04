Giroud fuori col Napoli? Prima il panico | poi il sospetto | Spalletti trema

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 17 aprile 2023) Il grande spauracchio delle ultime ore sembra rientrato. In casa Milan c'era grande preoccupazione per l'infortunio di Olivier, che però dovrebbe essere regolarmente della partita a. Dopo l'allarme di domenica, l'attaccante francese del Milan ha smaltito il problema al tendine di Achille della gamba sinistra, che aveva subito dopo una dura entrata di Kim nella gara di andata a San Siro. Era l'unico dubbio di formazione per Pioli, che in caso di forfait dell'ex Chelsea avrebbe schierato in attacco Ante Rebic, apparso in palla a Bologna. Sciolto l'unico dubbio di formazione, Pioli schiererà lo stesso 4-2-3-1 dell'andata, con Kjaer — che parlerà in conferenza con Pioli alle 19 — confermato al fianco di Tomori in difesa. Anche perché Thiaw potrebbe non essere convocato a causa di una piccola contrattura., torna ...