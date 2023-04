Giroud a rischio col Napoli: problema al tendine d’Achille alla gamba sinistra (Di lunedì 17 aprile 2023) La Gazzetta dello Sport – . Nessuna buona notizia da Milanello, con Pioli che … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 17 aprile 2023) La Gazzetta dello Sport – . Nessuna buona notizia da Milanello, con Pioli che … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Allarme Napoli - Milan, nuovo infortunio in attacco ... infortunio per Giroud, Pioli rischia di non averlo contro il Napoli. Olivier Giroud non è affatto al meglio della forma e per il match contro il Napoli di domani sera la sua presenza resta a rischio. Problema al tendine d'Achille per l'attaccante rossonero: a forte rischio per il ritorno dei quarti di finale di Champions League, pronti Rebic e Origi. Non arrivano buone notizie per Pioli da Milanello. "Giroud è acciaccato, Rebic pronto da '9'. E meno pressing alto": titola così stamattina La Gazzetta dello Sport.