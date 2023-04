Giro d'Italia della Csr in Veneto, focus su nuova urbanizzazione (Di lunedì 17 aprile 2023) Roma, 17 apr. (Adnkronos) - Housing sociale, city region funzionali e rigenerazione urbana. Sono queste le parole chiave della nuova urbanizzazione, che si basa sulla sostenibilità ambientale e su quella sociale per garantire spazi urbani più verdi, equi e vivibili. Per fare il punto sullo stato di fatto e sugli scenari futuri, l'appuntamento è a Padova il 19 aprile con l'ottava tappa del Giro d'Italia della Csr, che sbarca in Veneto dopo aver toccato altre sette regioni per diffondere la cultura della sostenibilità. Dopo gli appuntamenti di Torino, Messina, Savona, Udine, Roma, Napoli e Bologna, a Padova il focus è sulle nuove domande di città. "Per avere città più sostenibili è necessario adottare una visione inclusiva, responsabile, ... Leggi su iltempo (Di lunedì 17 aprile 2023) Roma, 17 apr. (Adnkronos) - Housing sociale, city region funzionali e rigenerazione urbana. Sono queste le parole chiave, che si basa sulla sostenibilità ambientale e su quella sociale per garantire spazi urbani più verdi, equi e vivibili. Per fare il punto sullo stato di fatto e sugli scenari futuri, l'appuntamento è a Padova il 19 aprile con l'ottava tappa deld'Csr, che sbarca indopo aver toccato altre sette regioni per diffondere la culturasostenibilità. Dopo gli appuntamenti di Torino, Messina, Savona, Udine, Roma, Napoli e Bologna, a Padova ilè sulle nuove domande di città. "Per avere città più sostenibili è necessario adottare una visione inclusiva, responsabile, ...

