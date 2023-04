Giro d’Italia 2023, Lefevere: “La squadra attorno a Evenepoel? Non l’abbiamo ancora decisa” (Di lunedì 17 aprile 2023) Il Giro d’Italia 2023 è ormai vicinissimo. Si comincia il prossimo 6 maggio con la cronometro tra Costa dei Trabocchi ed Ortona, da lì si lotterà per la maglia rosa che verrà decisa solo tre settimane dopo, il 28 maggio. Tra chi vuole puntare al successo finale c’è Remco Evenepoel e la sua Soudal-Quick Step, con il belga in fase di preparazione a Tenerife con Pieter Serry, Louis Vervaeke, Ilan Van Wilder, Fausto Masnada e Josef Cerny. RTBF ha intervistato nelle scorse ore il leader della squadra, il belga Patrick Lefevere, che ha parlato delle condizioni del suo gioiellino: “Abbiamo parlato un po’, è fiducioso. Ha fatto 220 chilometri sabato scorso, è un buon dato. In altitudine ci si allena meglio poiché si producono più globuli rossi e lavori anche su velocità e ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 aprile 2023) Ilè ormai vicinissimo. Si comincia il prossimo 6 maggio con la cronometro tra Costa dei Trabocchi ed Ortona, da lì si lotterà per la maglia rosa che verràsolo tre settimane dopo, il 28 maggio. Tra chi vuole puntare al successo finale c’è Remcoe la sua Soudal-Quick Step, con il belga in fase di preparazione a Tenerife con Pieter Serry, Louis Vervaeke, Ilan Van Wilder, Fausto Masnada e Josef Cerny. RTBF ha intervistato nelle scorse ore il leader della, il belga Patrick, che ha parlato delle condizioni del suo gioiellino: “Abbiamo parlato un po’, è fiducioso. Ha fatto 220 chilometri sabato scorso, è un buon dato. In altitudine ci si allena meglio poiché si producono più globuli rossi e lavori anche su velocità e ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Capezzone : Agenda settimanale ex (=fu) TERZO POLO *venerdì/sabato/domenica: giro d’Italia per dire (calendiani) quanto è masc… - OA_Sport : Giro d’Italia 2023, Lefevere: “La squadra attorno a Evenepoel? Non l’abbiamo ancora decisa” - - UranoCupisti : E Domenica 23 Aprile, all’Osteria Le Terme di Massaciuccoli, la serata “evento” di fine ciclo Approfondimenti “Giro… - ReErthu : @ADeLaurentiis buongiorno presidente assolutamente sono 22 km in bicicletta non è neanche una tappa del giro d'Ital… - gcnItalia : La #FrecciaVallone esploderà come sempre sulle micidiali pendenze del mitico #MurodiHuy, mentre il #TouroftheAlps f… -