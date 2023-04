Giovane disoccupata trova un portafogli con 4mila euro dentro | poi il gesto da brividi

Leggi su tvzap

(Di lunedì 17 aprile 2023) Social. . La storia che stiamo per raccontarvi vi lascerà completamente senza parole. I fatti sono avvenuti nella nostra bellissima Italia. Una nigeriana di 25 anni, in regola con il permesso ma attualmente in cerca di lavoro, hato dalle parti di via Lancia di Brolo, alla Noce, unpieno di soldi e lo ha portato alla Polizia. Vediamo nel dettaglio come sono andati i fatti.Leggi anche: Perde ile lo rigrazie ad un anonimo: al suo interno una sorpresa inimmaginabile Leggi anche: Perdecon 3.500, torna indietro per cercarlo ela sorpresa Leggi anche: Vince 5 milioni al gratta e vinci, poi accade il peggio: cos’è successo Leggi anche: Vincono 204 milioni alla lotteria, poi la ...