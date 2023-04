Giornata per la Salute della Donna: focus su Chirurgia ricostruttiva e medicina rigenerativa (Di lunedì 17 aprile 2023) Il 21 Aprile è la Giornata per la Salute della Donna. Molte le manifestazioni, convegni e appuntamenti in programma per parlare di tutto ciò che si muove intorno al Pianeta Donna. La Chirurgia Plastica da sempre è stata fondamentale in alcuni percorsi della Salute della Donna, non solo da un punto di vista estetico, ma anche e soprattutto da un punto di vista medico. Grazie alle nuove tecnologie, alcune patologie sono diventate arginabili e anche gli interventi post-oncologici (es. mastoplastica additiva), stanno ottenendo notevoli risultati che migliorano, non solo la bellezza di ogni Donna, ma anche la sua morale. La Chirurgia plastica svolge un ruolo importantissimo in tante ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 17 aprile 2023) Il 21 Aprile è laper la. Molte le manifestazioni, convegni e appuntamenti in programma per parlare di tutto ciò che si muove intorno al Pianeta. LaPlastica da sempre è stata fondamentale in alcuni percorsi, non solo da un punto di vista estetico, ma anche e soprattutto da un punto di vista medico. Grazie alle nuove tecnologie, alcune patologie sono diventate arginabili e anche gli interventi post-oncologici (es. mastoplastica additiva), stanno ottenendo notevoli risultati che migliorano, non solo la bellezza di ogni, ma anche la sua morale. Laplastica svolge un ruolo importantissimo in tante ...

