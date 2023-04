Giornata per la salute della donna: al Policlinico San Marco consulenze gratuite (Di lunedì 17 aprile 2023) In occasione della Giornata nazionale per la salute della donna, il Policlinico San Marco (Gruppo San Donato), struttura premiata con due Bollini Rosa, aderisce all’ottava edizione dell’H-Open Week di Fondazione Onda – Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere – che prevede una settimana di servizi gratuiti, dedicati al benessere della donna. L’iniziativa mira a richiamare l’attenzione sull’importanza di un’adeguata tutela della salute in termini di prevenzione, promozione di comportamenti sani e accesso alle cure sul territorio. Presso il Centro Congressi dell’ospedale, mercoledì 19 aprile dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 17 aprile 2023) In occasionenazionale per la, ilSan(Gruppo San Donato), struttura premiata con due Bollini Rosa, aderisce all’ottava edizione dell’H-Open Week di Fondazione Onda – Osservatorio nazionale sullae di genere – che prevede una settimana di servizi gratuiti, dedicati al benessere. L’iniziativa mira a richiamare l’attenzione sull’importanza di un’adeguata tutelain termini di prevenzione, promozione di comportamenti sani e accesso alle cure sul territorio. Presso il Centro Congressi dell’ospedale, mercoledì 19 aprile dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... iacopo_melio : VI RACCONTO UNA STORIA… Oggi si celebra la “Giornata nazionale per la donazione e il trapianto di organi e tessuti… - poliziadistato : #16aprile Giornata nazionale per la donazione e il trapianto di organi e tessuti. Anche i poliziotti della… - ivanscalfarotto : Che bella giornata ieri, con @lisanoja e tanti amici e colleghi a Milano per parlare di pensiero liberale e di diri… - fipavpuglia : #federvolley Campionato Italiano per Società 2022/23: i vincitori della 24ª giornata - erzi_petrolio : Oggi giornata meravigliosa, nostro figlio mentre gattona verso me e mia moglie alza la testa e dice la sua prima pa… -