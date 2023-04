Giobbe Covatta e Maurizio Costanzo, "gli telefonarono in camerino e...": raggelante (Di lunedì 17 aprile 2023) Giobbe Covatta in 30 annidi carriera ha portato la sua comicità a teatro, al cinema e in televisione confermando che talento e ironia possono andare perfettamente d'accordo. Con Il commosso viaggiatore e Donne Sapiens ha fatto il pieno in tutti i teatri italiani e l'anno prossimo arriverà anche a Milano. Sta scrivendo anche per il cinema? «Sì, sarà una storia bizzarra, sto terminando alcuni passaggi. Amo questo tipo di cinema che appartiene alla fantascienza, c'è sempre una linea di sospensione dalla realtà».Mi sembra molto divertente... «Certo, parlo di supereroi. Eroi a cui passano gli anni. Saremo in tre: Francesco Paolantoni, Enzo Iacchetti ed io, squadra che vince non si cambia. Prendiamo esempio da Superman: è nato prima di me ed ora avrà più di 90 anni. Prova a salvare qualcuno, ma i dolori articolari arrivano a tutti, anche a lui. ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 aprile 2023)in 30 annidi carriera ha portato la sua comicità a teatro, al cinema e in televisione confermando che talento e ironia possono andare perfettamente d'accordo. Con Il commosso viaggiatore e Donne Sapiens ha fatto il pieno in tutti i teatri italiani e l'anno prossimo arriverà anche a Milano. Sta scrivendo anche per il cinema? «Sì, sarà una storia bizzarra, sto terminando alcuni passaggi. Amo questo tipo di cinema che appartiene alla fantascienza, c'è sempre una linea di sospensione dalla realtà».Mi sembra molto divertente... «Certo, parlo di supereroi. Eroi a cui passano gli anni. Saremo in tre: Francesco Paolantoni, Enzo Iacchetti ed io, squadra che vince non si cambia. Prendiamo esempio da Superman: è nato prima di me ed ora avrà più di 90 anni. Prova a salvare qualcuno, ma i dolori articolari arrivano a tutti, anche a lui. ...

