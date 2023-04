Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaTeam_it : UNA FUORICLASSE?? Dopo il trionfo nell’All-Around individuale, un’inarrestabile Sofia Raffaeli sbaraglia la concorr… - Agenzia_Ansa : Sofia Raffaeli conquista quattro ori nelle finali della World Cup di Ginnastica Ritmica di Tashkent, in Uzbekistan.… - Eurosport_IT : ?????????? ?????????? ???????????????? ?? Trionfo azzurro a Tashkent, Sofia vince il concordo generale in Coppa del Mondo! ????????… - SciscianoNotiz1 : Ginnastica ritmica. Il Sannio vola verso i Campionati Nazionali: A Montecatini la prima squadra sannita in gara que… - cronachesannio : #SportBenevento #ginnasticaritmica Ginnastica ritmica, il Sannio vola verso i Campionati Nazionali -

Sabato 15 aprile al Pala Antenore di Padova si è disputata la 3a prova del Campionato Nazionale di Serie C didella FederazioneD'Italia. LaSaluzzo è scesa in pedana con una squadra giovanissima. Tutte Junior 2009. Al cerchio Noemi Chiapello, alla palla Alice Monge e ...Tantissima vittorie per le lecchesi Esordio anche per il giovane ginnasta Gabriele Mameli MILANO " Ennesima prestazione eccellente per la squadra didella Polisportiva Zanetti di Lecco. Le giovani atlete allenate da Mara Miggiano sono scese in pedana domenica 16 aprile a Milano per disputare la 2° prova regionale ACSI , ...Uzbekistan o Turchia, laazzurra è in cima al mondo. Da Tashkent arriva un altro poker di tripudio firmato, in coppa del Mondo, da Sofia Raffaeli nella. Da Antalya ragazzi e ragazze dell'artistica ...

Un medagliere conquistato che ha dato accesso diretto ai Campionati Nazionali di Ginnastica ritmica che si terranno a Montecatini Terme (PT) dal 21 al 25 aprile e conta 32 medaglie Oro, 22 medaglie ...CHIUSI – Ha portato bene il trekking urbano nel centro storico di Chiusi di giocatori e staff della San Giobbe, sabato pomeriggio. Una passeggiata tra i tesori e le “curiosità” della città, per farla ...