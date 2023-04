Ginnastica ritmica, il Sannio vola verso i Campionati Nazionali a Montecatini (Di lunedì 17 aprile 2023) Comunicato Stampa – Francesca Grispello A Montecatini la prima squadra sannita in gara questo venerdì 21 aprile “Trepidazione ed agitazione sono le emozioni che prevalgono. Siamo la prima squadra sannita ad affrontare il “traguardo” delle Nazionali.“ Dopo i brillanti risultati … Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. Leggi su fremondoweb (Di lunedì 17 aprile 2023) Comunicato Stampa – Francesca Grispello A Montecatini la prima squadra sannita in gara questo venerdì 21 aprile “Trepidazione ed agitazione sono le emozioni che prevalgono. Siamo la prima squadra sannita ad affrontare il “traguardo” delle.“ Dopo i brillanti risultati … Continua L'articolo proviene da Fremondoweb.

