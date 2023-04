Ginnastica artistica | l’Italia dei Moschettieri conquista solidi trionfi Macchini divampa | Lodadio ritorna E il rebus olimpico…

(Di lunedì 17 aprile 2023) Bisogna sempre ricordarsi da dove si arriva, non dimenticandosi mai l’arduo cammino compiuto e le criticità affrontate lungo il percorso. Dal 19mo posto ai Mondiali, punto più basso del movimento tricolore, all’apoteosi continentale. Tutto nel giro di otto anni. Isi sono laureati Campioni d’Europa, imponendosi nella gara a squadre andata in scena sulla pedana di Antalya.dellaè definitivamente risorta dalle proprie ceneri, lo ha fatto passando per mille peripezie, superando gli ostacoli con rinnovata fiducia, riuscendo nel frattempo a mettersi al collo una medaglia d’argento nel team event in ambito europeo e a sfiorare il podio in occasione dell’ultima rassegna iridata. Gestione e programmazione encomiabili, tanto lavoro, la nascita di una certa consapevolezza nei propri ...

la ginnastica azzurra è in cima al mondo. Da Tashkent arriva un altro poker di tripudio firmato, in coppa del Mondo, da Sofia Raffaeli nella Ritmica. Da Antalya ragazzi e ragazze dell'Artistica. 'Grande Federginnastica. Sette podi agli Europei di ginnastica artistica: 2 ori, 4 argenti e un bronzo. Chiusura d'oro per Alice D'Amato, argenti per la gemella Asia, Esposito e Macchini. In Coppa del Mondo di ritmica Sofia Raffaeli show: vince l'All

