Ginnastica artistica, le pagelle dell'Italia agli Europei: Alice D'Amato assoluta, Macchini stellare, i ritorni di Asia e Lodadio

L'Italia è stata protagonista assoluta agli Europei 2023 di Ginnastica artistica, conquistando ben sette medaglie e chiudendo al secondo posto nel medagliere. Sono numeri straordinari, sostanzialmente in linea con quelli ottenuti la scorsa estate: a Monaco ci si spinse fino a otto podi, ad Antalya ci si è fermati appena sotto e con lo stesso numero di ori (2). Il movimento tricolore è definitivamente esploso, finalmente con entrambi i settori in contemporanea: i Moschettieri hanno vinto la gara a squadre per la prima volta nella storia, migliorando l'argento della passata edizione; le Fate non sono riuscite a difendere il titolo, ma hanno portato a casa ben cinque allori e hanno dato la sensazione di avere pienamente il controllo della situazione.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : ARGENTO PER MANILA ESPOSITO ??????????? Manila conquista l'argento agli Europei di Ginnastica Artistica ad Antalya gra… - Agenzia_Ansa : Ancora una medaglia per l'Italia agli europei di ginnastica artistica in corso ad Antalya. L'azzurra Manila Esposit… - Coninews : Grand’Italia ad Antalya! ???? Nella giornata conclusiva dei Campionati Europei di ginnastica artistica in Turchia ar… - OwlPeaceful : Gli europei di ginnastica artistica sono finiti ma direi che sia doveroso ricordare il momento più alto di questa s… - OA_Sport : Ginnastica artistica, le pagelle dell’Italia agli Europei: Alice D’Amato assoluta, Macchini stellare, i ritorni di… -