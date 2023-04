Ginnastica artistica, Italia forza 5 agli Europei: Alice D’Amato si consacra, Asia titanica, Esposito si scopre. E la squadra… (Di lunedì 17 aprile 2023) L’Italia è stata protagonista assoluta agli Europei 2023 di Ginnastica artistica, conquistando ben sette medaglie e chiudendo al secondo posto nel medagliere. Sono numeri straordinari, sostanzialmente in linea a quelli ottenuti la scorsa estate: a Monaco ci si spinse fino a otto podi, ad Antalya ci si è fermati appena sotto e con lo stesso numero di ori (2). Il movimento tricolore è definitivamente esploso, finalmente con entrambi i settori in contemporanea: i Moschettieri hanno vinto la gara a squadre per la prima volta nella storia, migliorando l’argento della passata edizione; le Fate non sono riuscite a difendere il titolo, ma hanno portato a casa ben cinque allori e hanno dato la sensazione di avere pienamente il controllo della situazione. Le ragazze del DT ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 aprile 2023) L’è stata protagonista assoluta2023 di, conquistando ben sette mede e chiudendo al secondo posto nel medere. Sono numeri straordinari, sostanzialmente in linea a quelli ottenuti la scorsa estate: a Monaco ci si spinse fino a otto podi, ad Antalya ci si è fermati appena sotto e con lo stesso numero di ori (2). Il movimento tricolore è definitivamente esploso, finalmente con entrambi i settori in contemporanea: i Moschettieri hanno vinto la gara a squadre per la prima volta nella storia, migliorando l’argento della passata edizione; le Fate non sono riuscite a difendere il titolo, ma hanno portato a casa ben cinque allori e hanno dato la sensazione di avere pienamente il controllo della situazione. Le ragazze del DT ...

