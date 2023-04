Giletti e Goggia beccati così | la foto di Striscia la Notizia solleva il sospetto

(Di lunedì 17 aprile 2023) Dopo leche li paparazzavano assieme, ecco che il tg satirico di Canale 5 ha notato due dettagli non da poco: occhiali e cappellino. Non è l'arena esospesi? Choc a La7: finisce ...

Massimoe Sofiastanno insieme Alla domanda che tutti in questi mesi si stanno facendo risponde direttamente Striscia la Notizia . Nonostante i due non si siano sbilanciati (lei ha solo ...Come Massimoaveva detto a Valerio Staffelli che, dopo avergli consegnato il Tapiro d'Oro , gli aveva chiesto conto della sua presunta relazione con la campionessa di sci Sofia. Un ...Leggi Anche Sofia, che gara! Massimosupporter speciale Leggi Anche Matteo Messina Denaro, l'annuncio dell'arresto ai concorrenti del 'Grande Fratello Vip' Qual è il reale motivo della ...

Giletti e Sofia Goggia, Striscia la notizia: "Condividono cappello e occhiali" Corriere dello Sport

“Un telespettatore ci ha fatto notare che il giornalista e conduttore di Non è l’arena (programma recentemente cancellato da La7 tra molte polemiche) e la sciatrice bergamasca indossano lo stesso ...Striscia la notizia è tornato ad occuparsi della presunta storia d'amore tra Massimo Giletti e Sofia Goggia. Da mesi si parla di un legame tra il giornalista e la sportiva nonostante le varie smentite ...