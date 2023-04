Gigi D’Alessio lutto per il cantante, l’addio sui social: “Ti ho voluto tanto bene…” (Di lunedì 17 aprile 2023) Gigi D’Alessio in lutto per la gravissima perdita. Il cantante napoletano dovrà fare i conti con la scomparsa della donna. Anche Gigi D’Alessio sta affrontando un terribile momento per la morte di Rosa Serrapiglia, la moglie di Mario Merola. Per il cantante napoletano la donna era come una mamma. Le ha voluto tanto bene e ora è arrivata la terribile notizia. Gigi D’Alessio – Ansa – grantennistoscana.itLa notizia della morta di Rosa Serrapiglia ha sconvolto tutti. La donna, 83 anni, si è spenta proprio nel giorno di Pasqua. Era la vedova di Mario Merola, il celebre cantante e attore napoletano, il re della sceneggiata morto nel 2006. Rosa era malata ed era stata ricoverata in ospedale ... Leggi su grantennistoscana (Di lunedì 17 aprile 2023)inper la gravissima perdita. Ilnapoletano dovrà fare i conti con la scomparsa della donna. Anchesta affrontando un terribile momento per la morte di Rosa Serrapiglia, la moglie di Mario Merola. Per ilnapoletano la donna era come una mamma. Le habene e ora è arrivata la terribile notizia.– Ansa – grantennistoscana.itLa notizia della morta di Rosa Serrapiglia ha sconvolto tutti. La donna, 83 anni, si è spenta proprio nel giorno di Pasqua. Era la vedova di Mario Merola, il celebree attore napoletano, il re della sceneggiata morto nel 2006. Rosa era malata ed era stata ricoverata in ospedale ...

