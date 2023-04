Gigi D’Alessio annuncia live al Mediolanum Forum di Milano E lancia il nuovo singolo

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 17 aprile 2023) foto di Cosimo BuccolieriNAPOLI – Unstrepitoso appuntamento si aggiunge all’intenso calendariodi: il prossimo 4 ottobre, infatti, il cantautore sarà protagonista di un eccezionale concerto aldi. Intanto, a grande richiesta, “Dove c’è il sole tour” raddoppia a Palermo, dove farà tappa il 18 e 19 agosto al Teatro di Verdura, mentre si aggiungono le date a Cervere (CN) il 20 luglio e Forte dei Marmi (LU) l’8 agosto. Una vera e propria estate in musica per, che prenderà il via con i 5 straordinari show di “– UNO COME TE – Ancora insieme” in Piazza del Plebiscito a Napoli.riabbraccia il suo pubblico per cantare insieme le sue canzoni più amate, in una ...