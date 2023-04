Giada Canino, la campionessa paralimpica insultata su TikTok: «Papà, perché mi scrivono cose brutte?» – Il video (Di lunedì 17 aprile 2023) «perché mi scrivono cose brutte su TikTok? Io quando ballo mi diverto e sono felice». Giada Canino, campionessa regionale e italiana di danza sportiva paralimpica, si chiede il perché della cattiveria di un mondo che non comprende. Vincitrice di decine di coppe, nel 2025 rappresenterà l’Italia ai mondiali Special Olympics di Torino. 17 anni e un grande talento, la giovane balla anche su TikTok: lontano dalla pista di gara si muove libera sulle note delle hit del momento. Ma tra i suoi 14mila follower c’è qualcosa che non va. Da mesi la ragazza è bersaglio di commenti di odio e scherno: «Sembri ubriaca, fai schifo, mettetela nel riso immediatamente», scrivono gli utenti. Ipovendente e ... Leggi su open.online (Di lunedì 17 aprile 2023) «misu? Io quando ballo mi diverto e sono felice».regionale e italiana di danza sportiva, si chiede ildella cattiveria di un mondo che non comprende. Vincitrice di decine di coppe, nel 2025 rappresenterà l’Italia ai mondiali Special Olympics di Torino. 17 anni e un grande talento, la giovane balla anche su: lontano dalla pista di gara si muove libera sulle note delle hit del momento. Ma tra i suoi 14mila follower c’è qualcosa che non va. Da mesi la ragazza è bersaglio di commenti di odio e scherno: «Sembri ubriaca, fai schifo, mettetela nel riso immediatamente»,gli utenti. Ipovendente e ...

