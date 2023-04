Giada Canino, la ballerina 17enne insultata su TikTok: “Offesa perché down, basta bullismo” (Di lunedì 17 aprile 2023) Come alle sue coetanee, anche Giada Canino ama fare i video su TikTok. E, in particolare, i video di balletti. Tanto più che la ragazza 17enne è una stella della danza paralimpica, che rappresenterà l’Italia ai Mondiali Special Olympics di Torino nel 2025. Ma diverse persone, che il più delle volte si nascondono dietro a falsi profili, hanno iniziato a prenderla di mira e a offenderla sui social: “Lo fanno perché è down, speravo che non sarebbe mai accaduto” ha detto il padre, Elio. I due hanno realizzato un video in cui dicono “basta bullismo”. Il papà le dice anche di non prestare attenzione ai commenti offensivi e di continuare a fare i balletti o quello che più le piace. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 aprile 2023) Come alle sue coetanee, ancheama fare i video su. E, in particolare, i video di balletti. Tanto più che la ragazzaè una stella della danza paralimpica, che rappresenterà l’Italia ai Mondiali Special Olympics di Torino nel 2025. Ma diverse persone, che il più delle volte si nascondono dietro a falsi profili, hanno iniziato a prenderla di mira e a offenderla sui social: “Lo fanno, speravo che non sarebbe mai accaduto” ha detto il padre, Elio. I due hanno realizzato un video in cui dicono “”. Il papà le dice anche di non prestare attenzione ai commenti offensivi e di continuare a fare i balletti o quello che più le piace. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

