Giada Canino | ballerina con sindrome di Down insultata su TikTok Il papà | Continua a divertirti

(Di lunedì 17 aprile 2023) ", perché le persone mi scrivono male su?".è unacondidi Calolziocorte (Lecco). È campionessa regionale e nazionale di ballo sportivo e sul suo canale social ama pubblicare le sue esibizioni e i suoi momenti di libertà attraverso il ballo. Ma tra i commenti non mancano insulti e bullismo. Allora ha deciso, insieme a suo padre Elio, di rispondere agli attacchi "I vostri genitori cosa vi hanno insegnato? - dice il- Non prendete in giro. Noi genitori facciamo tanti sacrifici per i nostri figli. Tu amore - aggiunge, rivolgendosi a- se ti divertia fare i tuoi video e fregatene di quello che dice la gente"....

