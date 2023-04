Ghost of Tsushima Director’s Cut per PS4 scontato del 66%

Leggi su pantareinews

(Di lunedì 17 aprile 2023)ofCut per PlayStation 4 èdel 66% pari a 46€ in meno sul prezzo ufficiale e non è il solo gioco per la console Sony in offerta, scopri i milgiori titoli a prezzo super vantaggioso. Ricorda che le offerte Amazon vanno prese al volo perché possono cambiare o terminare in qualsiasi momento per cui, se hai un interesse verso un prodotto in particolare, non esitare ad acqistarlo. MSI CreatorPro Z17di 1500€ofper PS4de 66% Vedi su Amazon The Last of Us Parte I – Remake PS5. The Last of Us è stato completamente adattato usando le ultime tecnologie PS5 di Naughty Dog, per migliorare ogni aspetto visivo. L’esperienza di gioco originale, pur rimasta fedele nella struttura, è stata ...