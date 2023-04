Ghigliottina-Schlein | la critica? E la segretaria gli taglia la testa | choc nel Pd

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 17 aprile 2023) Il Pd di Elly? Pace, amore e trallalà. Dovevano esser queste le premesse per una segreteria che racchiude nella sua missione tutti i cliché del politicamente corretto. Però se si scende nel profondo delle cose si scoprono contraddizioni che guastano la favola. Ecco, per esempio, quel che sta accadendo a Livorno. È una storiella locale, per carità, ma comunque esplicativa di quanto il clima non sia proprio idilliaco. Il nome Pasquale Lamberti, in città, vuol dire molto. È esponente del Pd, figura storica del centrosinistra locale. Sia per il proprio impegno, sia perché figlio dell'indimenticato Gianfranco, che fu a lungo sindaco della città e amico di un altro livornese eccellente, Carlo Azeglio Ciampi. Ebbene, Lamberti jr, uscito sconfitto alla corsa per la segreteria locale del Pd nella recente tornata congressuale, si è messo in luce per alcuni post sui ...