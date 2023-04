GF Vip 8, chi sono le opinioniste in lizza per la nuova edizione (Di lunedì 17 aprile 2023) Scopriamo insieme chi sono, secondo gli ultimi rumor, le opinioniste in lizza per la nuova edizione. L'indiscrezione L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 17 aprile 2023) Scopriamo insieme chi, secondo gli ultimi rumor, leinper la. L'indiscrezione L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rox93xana : @90_puste In pratica come le ultime edizioni ?? Dai chi erano i vip quest'anno? Patrizia - Wilma- Pamela -Milena -At… - Marinellaa66 : @fabriziomico Basta gente che si crede vip e soprattutto famosa come quelli di quest' - GiuliaVali : @olonnese @vfeltri non hai capito: i vip sinistrorsi non è detto che sappiano leggere automaticamente un fenomeno c… - blogtivvu : Opinioniste Grande Fratello Vip 8, spuntano due nomi bomba: ecco a chi stanno pensando - lacittanews : Bianca, Gilda e Alan sono i tre figli di Marco Predolin, nati da due diverse relazioni sentimentali del novello nau… -