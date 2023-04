GF Vip 7 | Matteo Diamante | dichiarazioni su Nikita e progetti con ex Vippone

(Di lunedì 17 aprile 2023), ex concorrente dell'Isola dei famosi ed ex gieffino dell'ultima edizione del reality condotta da Alfonso Signorini, nell'intervista rilasciata a noi di Tvpertutti.it rompe il ghiaccio su chi sogna un ritorno tra lui e la vincitrice del GF Vip 7Pelizon. Lo speaker radiofonico e voicer parla anche della sua esperienza e svela con chi degli altri ex inquilini conserva ad oggi una buona amicizia. Ciao, come stai? Parliamo del tuo percorso all'interno della casa. Come lo definiresti ad oggi? «È stata una bella esperienza, una bella parentesi, un mese molto intenso che da concorrente che non parte dall'inizio è molto diverso, sono entrato come ospite vip e per essere stato un mese come ospite è stato molto intenso. Peccato per il clima della casa che non era molto acceso, poi tante cose non ...

GF Vip 7, Matteo Diamante: dichiarazioni su Nikita e progetti con ex ... Tvpertutti

