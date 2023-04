Gerry Scotti pronto a lasciare Mediaset? L’indiscrezione

Leggi su tvzap

(Di lunedì 17 aprile 2023) News tv. . Classe 1956,, pseudonimo di Virginio, è un conduttore televisivo e radiofonico italiano. Come conduttore televisivo, ha all’attivo al 2022 circa 740 prime serate e oltre 8 200 puntate di programmi in day-time sulle reti. In queste ore una battuta dell’amato conduttore tv durante una delle tre puntate de La TV dei 100 e uno sembra aver fatto spaventare i dirigenti della famosa rete televisiva. Ziopotrebbe passare in Rai? Ecco cosa sta succedendo.Leggi anche:, non si era mai saputo prima: la confessione intima Leggi anche: “Felicissima Sera”,fa commuovere Pio: cos’è successo Leggi anche:, lo sketch del ...