Gerry Scotti lascia Mediaset? La frase che scatena il panico a Cologno Monzese

(Di lunedì 17 aprile 2023) Se il mercato dei trasferimenti dei calciatori fa impazzire i tifosi, quello degli artisti e dei conduttori televisivi spaventa i dirigenti e i telespettatori. Il passaggio clamoroso di Alessia Marcuzzi in Rai ha prodotto, fin qui, risultati di successo con il suo Boomerissima e le ospitate a Viva Rai 2 di Fiorello al Festival di Sanremo. Cosa succederebbe, però, se ora anchessee approdasse alla tv di Stato? A far venire i brividi lungo la schiena ai dirigenti di Viale Europa è una battuta sibillina didurante una delle tre puntate de La TV dei 100 e uno. Nel rispondere alla domanda di un bambini che gli chiedeva se avesse mai pensato di traslocare in Rai, il conduttore del Milionario è stato ambiguo: "Leggi nel futuro…". Potrebbe, dunque, avvenire il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... francesco_tanda : RT @SandroTorella: Sandro Torella e Gerry Scotti MICROCHIP - fastydio210 : RT @SandroTorella: Sandro Torella e Gerry Scotti MICROCHIP - macribassi : RT @SandroTorella: Sandro Torella e Gerry Scotti MICROCHIP - littleCarme : RT @SandroTorella: Sandro Torella e Gerry Scotti MICROCHIP - Nicola23453287 : RT @fonzis12022: Strafalcioni in tv: nel mirino di “Striscia la Notizia” finisce un volto molto amato della Rai. Nella puntata di venerdì 1… -

Strafalcioni in tv: nel mirino di 'Striscia la Notizia' finisce un volto molto amato della Rai. Nella puntata di venerdì 14 aprile,, co - conduttore del tg satirico di Canale5, ha lanciato il servizio che sintetizza gli errori più clamorosi della tv. Si parte con Fabio Chiucconi del Tg2 che dà la linea alla ...Ma se nei prossimi tempi ci dovesse essere un terremoto televisivo come un ipoteticoche passa in Rai Il pubblico di certo impazzirebbe. E di questo parla anche il settimanale Nuovo Tv :...Stasera 16 aprile su Canale 5 , nuovo appuntamento con Lo Show dei Record. Il programma, condotto da, anche in questa edizione vedrà uomini e donne, provenienti da tutto il mondo, pronti a sfidare i propri limiti. Lo Show dei Record è il programma tv ufficiale del Guinness World Records.

Gerry Scotti, dramma a Striscia la Notizia: "Vivo per miracolo" Liberoquotidiano.it

Gerry Scotti non è soltanto un amatissimo conduttore: qual è la sua seconda attività, ben lontana dal mondo della televisione.Strafalcioni in tv: nel mirino di “Striscia la Notizia” finisce un volto molto amato della Rai. Nella puntata di venerdì 14 ...