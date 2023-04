Geolier, ‘Il coraggio dei bambini’ conquista il doppio disco di platino (Di lunedì 17 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAltre certificazioni si aggiungono alla lunga lista dei traguardi di Geolier: a poco più di 3 mesi dalla sua pubblicazione, l’ultimo progetto discografico del rapper, “IL coraggio DEI BAMBINI” (Columbia Records/Sony Music Italy), che ha ottenuto un grandissimo successo di pubblico e critica, conquista oggi il doppio disco di platino (dati diffusi da FIMI/GfK Italia). Un risultato arrivato subito dopo l’uscita de “IL coraggio DEI BAMBINI – ATTO II”, che ha debuttato venerdì alla #1 della Classifica Top Album FIMI e presente anche sulla vetta della Top Singoli, con “IL MALE CHE MI FAI” feat. Marracash, brano ancora al primo posto della classifica Spotify Top 50 Italia. Inoltre, anche il singolo “Come vuoi” è certificato oggi ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 17 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAltre certificazioni si aggiungono alla lunga lista dei traguardi di: a poco più di 3 mesi dalla sua pubblicazione, l’ultimo progettografico del rapper, “ILDEI BAMBINI” (Columbia Records/Sony Music Italy), che ha ottenuto un grandissimo successo di pubblico e critica,oggi ildi(dati diffusi da FIMI/GfK Italia). Un risultato arrivato subito dopo l’uscita de “ILDEI BAMBINI – ATTO II”, che ha debuttato venerdì alla #1 della Classifica Top Album FIMI e presente anche sulla vetta della Top Singoli, con “IL MALE CHE MI FAI” feat. Marracash, brano ancora al primo posto della classifica Spotify Top 50 Italia. Inoltre, anche il singolo “Come vuoi” è certificato oggi ...

