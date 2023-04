Genta | «Inzaghi | troppe giustificazioni! L’Inter non può permettersi…»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 17 aprile 2023) Carlo, in onda sulle frequenze di Radio 24, ha commentato così il momento deldopo la sconfitta del Monza. Il giornalista analizza le differenze di rendimento dei nerazzurri fra campionato e coppa GIUSTIFICAZIONI – Queste le considerazioni di: «non può permettersi di mettere da parte il campionato. In questa stagione così strana non puoi farlo. Io sono dell’idea che se sei in corsa in Champions League ed in Coppa Italia un’aggiustata in campionato te la devi dare.non può prendersela una volta con l’arbitro ed una volta con i portieri avversari che parano tutto. Non puoi continuare con queste giustificazioni. L’allenatore è quello che deve attaccare la corrente, non riesce a farlo nella continuità del campionato». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il ...