Genova, sequestrate sette tonnellate di pesto made in Usa da Giovanni Rana: “Non conforme al regolamento Ue sugli alimenti” (Di lunedì 17 aprile 2023) sette tonnellate e 184 chili di pesto made in Usa sono state sequestrate dagli ispettori di frontiera del ministero della Salute nel porto di Genova. Lo scrive La Repubblica, citando il ricorso presentato al Tribunale amministrativo regionale dal produttore, la Rana Meal Solutions (azienda del gruppo Giovanni Rana con sede a Chicago) contro il provvedimento, che risale al 27 gennaio. In quella data, il dirigente sanitario e il direttore dell’Ufficio posto controllo frontaliero di Genova hanno decretato “la non ammissione nel territorio comunitario” del carico di “Basil pesto – 100% imported italian dop genovese basil” destinato a essere venduto in Francia e in Spagna, con il marchio Kirkland, da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 aprile 2023)e 184 chili diin Usa sono statedagli ispettori di frontiera del ministero della Salute nel porto di. Lo scrive La Repubblica, citando il ricorso presentato al Tribunale amministrativo regionale dal produttore, laMeal Solutions (azienda del gruppocon sede a Chicago) contro il provvedimento, che risale al 27 gennaio. In quella data, il dirigente sanitario e il direttore dell’Ufficio posto controllo frontaliero dihanno decretato “la non ammissione nel territorio comunitario” del carico di “Basil– 100% imported italian dop genovese basil” destinato a essere venduto in Francia e in Spagna, con il marchio Kirkland, da ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Pesto made in Chicago: in porto a Genova sequestrate 7 tonnellate della Giovanni Rana per il mercato europeo [Marco… - r_campix : RT @fattoquotidiano: Genova, sequestrate sette tonnellate di pesto made in Usa da Giovanni Rana: “Non conforme al regolamento Ue sugli alim… - villafi : RT @artedipulire: GENOVA Pesto 'made in Chicago': sequestrate nel porto 7 tonnellate della Giovanni Rana per il mercato europeo 'Repubblica… - fattoquotidiano : Genova, sequestrate sette tonnellate di pesto made in Usa da Giovanni Rana: “Non conforme al regolamento Ue sugli a… - Favollo2 : Pesto made in Chicago: in porto a Genova sequestrate 7 tonnellate della Giovanni Rana per il mercato europeo. Jhon Frog. -