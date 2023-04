Viceversa le residue inseguitrici del Genoa, Bari e Sudtirol, uniche formazioni in grado di restare più o meno in scia alle due battistrada, si erano spinte rispettivamente fino a menoe a meno ...E se fino a poche giornate fa la conquista del primato sembrava una chimera, ora l'impresa non appare più così irrealizzabile, soprattutto considerando che c'è ancorascontro diretto da disputare,...Lo testimonia il dato dei tiri effettuati verso la porta di Buffon,zero che più tondo non si potrebbe. Ma lo dimostra anche l'atteggiamento di una squadra apparsa vuota e smarrita , del tutto ...

Genoamania: uno stallo che cambia tutto | Altri campionati Italia Calciomercato.com

Ciò che Como ha tolto il Como ha ridato. Cinque giorno dopo aver lasciato due punti che sembravano ormai garantiti in riva al Lario, il Genoa archivia il rammarico di Pasquetta ringraziando proprio la ...