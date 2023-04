Gemmato | ' Piano nazionale Malattie rare in attesa ok Conferenza Stato - Regioni'

(Di lunedì 17 aprile 2023) Roma, 17 apr. - "Il, finalmente completato, è ora indi formale adozione dalla. Ilè la traccia per lavotutti insieme al ...

Ilè la traccia per lavorare tutti insieme al miglioramento della diagnosi e dei percorsi ... Così il sottosegretario alla Salute Marcelloin un messaggio inviato alla presidente di Fedemo ...... con le opportunità delnazionale di ripresa e resilienza e con risorse per soddisfare la domanda dei cittadini". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Marcello, che oggi è ...Al tavolo erano presenti anche i sottosegretari, Massimo Bitonci e Marcello, i rappresentanti delle aziende farmaceutiche, i rappresentanti delle aziende biomedicali, i rappresentanti della ...

Gemmato, 'Piano nazionale Malattie rare in attesa ok Conferenza ... Il Tirreno

Roma, 17 apr. (Adnkronos Salute) – “Il Piano nazionale Malattie rare, finalmente completato, è ora in attesa di formale adozione dalla Conferenza Stato-Regioni. Il Piano è la traccia per lavorare tutt ...Anticipazioni a Uomini e Donne. Come riporta il sito Isa e Chia, grazie a una spia presente nel corso della registrazione di oggi, ci sono state diverse dinamiche.