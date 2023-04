Gb: Sunak indagato per conflitto d'interessi (Di lunedì 17 aprile 2023) Il primo ministro Tory britannico, Rishi Sunak, è sottoposto a investigazione amministrativa per una vicenda di sospetto conflitto d'interessi familiare. Lo riporta la Bbc. La vicenda riguarda una ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 17 aprile 2023) Il primo ministro Tory britannico, Rishi, è sottoposto a investigazione amministrativa per una vicenda di sospettod'familiare. Lo riporta la Bbc. La vicenda riguarda una ...

