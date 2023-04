Gb, premier britannici senza pace: Rishi Sunak sotto inchiesta per un sospetto conflitto d’interessi (Di lunedì 17 aprile 2023) Non c’è pace per il governo del Regno Unito, che oggi per la terza volta in meno di un anno si trova alle prese con i guai di un premier. Rishi Sunak, infatti, è finito sotto indagine da parte dell’organo di controllo degli standard del Parlamento per un presunto conflitto d’interessi. A riportarlo è il Guardian, precisando che l’inchiesta del Commissario parlamentare per gli standard, Daniel Greenberg, è stata aperta il 13 aprile e cita il paragrafo 6 del codice di condotta dei parlamentari in cui si afferma che i deputati “devono essere sempre sinceri e chiari nel dichiarare qualsiasi interesse rilevante in qualsiasi procedimento della Camera o delle sue commissioni, e in qualsiasi comunicazione con ministri, deputati, funzionari pubblici o titolari ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 17 aprile 2023) Non c’èper il governo del Regno Unito, che oggi per la terza volta in meno di un anno si trova alle prese con i guai di un, infatti, è finitoindagine da parte dell’organo di controllo degli standard del Parlamento per un presunto. A riportarlo è il Guardian, precisando che l’del Commissario parlamentare per gli standard, Daniel Greenberg, è stata aperta il 13 aprile e cita il paragrafo 6 del codice di condotta dei parlamentari in cui si afferma che i deputati “devono essere sempre sinceri e chiari nel dichiarare qualsiasi interesse rilevante in qualsiasi procedimento della Camera o delle sue commissioni, e in qualsiasi comunicazione con ministri, deputati, funzionari pubblici o titolari ...

