Gasperini | “Rigore? Al Var per cinque minuti | se cerchi poi trovi…”

(Di lunedì 17 aprile 2023) L’Atalanta lascia il Franchi di Firenze con un solo punto che sa di occasione persa, pur essendo ridotta all’osso tra infortuni e rientri. Secondo Gian Piero, “non era facile giocare su questo campo e siamo anche andati vicino a vincere la gara” afferma in conferenza stampa. “La Fiorentina alzava un centrale e l’avevamo già vista come soluzione, abbiamo deciso di stare più bassi ma nelle uscite siamo stati ordinati, loro hanno avuto le migliori occasioni da corner. Nel primo tempo potevamo fare meglio” è l’analisi del match. Il mister non parla comunque di occasione persa: “Il punto ci avvicina a quelle davanti ma ci lascia invariato il vantaggio su quelle dietro, dobbiamo essere soddisfatti”. La scelta a sorpresa è stata quella di Sportiello tra i pali: “Marco l’ho visto bene, Mussso aveva bisogno serenità perché veniva da prestazioni altalenanti, meritava ...

GASPERINI (S.STAMPA), Rigore Troppi 5 minuti di Var Firenze Viola

Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza nel post gara ... in cui aveva bisogno di serenità per via di un rendimento leggermente altalenante" IL RIGORE "Sono stati 5 minuti al Var. Sono tanti, ...