Gasperini | «Non siamo al livello di Inter e Napoli | ma siamo lì»

Gasperini è uscito da Fiorentina-Atalanta con un 1-1 che non permette ai bergamaschi di raggiungere l'Inter. Nel post partita DAZN, l'allenatore parla della differenza col Napoli e le altre big. NIENTE RAMMARICO – L'Atalanta ha perso numerosi punti – come l'Inter – che avrebbero permesso di giocarsela per le prime quattro posizioni. Gian Piero Gasperini dà una sua valutazione: «Purtroppo è il campionato che è così, non rigurda solo noi. Ho la sensazione, nel girone di ritorno ancora di più, che le squadre dietro compresa la Fiorentina ma anche Torino, Udinese, Sassuolo e Bologna stanno togliendo punti a tutti. Al di fuori del Napoli tutte hanno avuto difficoltà a incontrare queste squadre, perché il valore del campionato è cambiato.

