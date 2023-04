Garanzia per l’Inclusione: ecco il nuovo Reddito di Cittadinanza (Di lunedì 17 aprile 2023) Si chiamerà Garanzia per l’Inclusione (GIL) la misura di contrasto alla povertà a cui sta lavorando il Governo. Essa andrà di fatto a sostituire quella attualmente in vigore, ossia il Reddito di Cittadinanza, o meglio, ne sarà una versione aggiornata e ulteriormente decurtata. L’esecutivo, in questo modo, ripensa l’idea, fino a qualche tempo fa fortemente sostenuta, di abolire il RDC, introducendo uno strumento nuovo, in qualche modo analogo, ma diverso sotto diversi punti di vista, a cui si accompagneranno altre due ulteriori forme di sostegno. In questo articolo, pertanto, vi illustreremo tutto ciò che c’è da sapere, per ora, sulla bozza della Garanzia per l’Inclusione, a cui sta lavorando il Governo. Garanzia per ... Leggi su posizioniaperte (Di lunedì 17 aprile 2023) Si chiameràper(GIL) la misura di contrasto alla povertà a cui sta lavorando il Governo. Essa andrà di fatto a sostituire quella attualmente in vigore, ossia ildi, o meglio, ne sarà una versione aggiornata e ulteriormente decurtata. L’esecutivo, in questo modo, ripensa l’idea, fino a qualche tempo fa fortemente sostenuta, di abolire il RDC, introducendo uno strumento, in qualche modo analogo, ma diverso sotto diversi punti di vista, a cui si accompagneranno altre due ulteriori forme di sostegno. In questo articolo, pertanto, vi illustreremo tutto ciò che c’è da sapere, per ora, sulla bozza dellaper, a cui sta lavorando il Governo.per ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilriformista : Meloni cestina il Reddito di cittadinanza e lo sdoppia, ma con una decisa stretta sia sugli importi degli assegni c… - ultimora_pol : Carlo #Calenda: “Nella vita professionale non ho mai ricevuto avvisi di garanzia/rinvii a giudizio/condanne pur ave… - _Carabinieri_ : Auguri a tutti i colleghi della @poliziadistato per il 171° anniversario della fondazione del Corpo. Oggi, come sem… - posizioniapert : Garanzia per l’Inclusione: ecco il nuovo Reddito di Cittadinanza - twglsx : RT @aku_cintaxkamu: Roberto nervoso per il matrimonio è troppo tenero ?????? (E nuovo meme sbloccato grazie sei una garanzia??) #ilparadisodell… -