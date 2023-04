Galatasaray-Mertens | scattata il rinnovo automatico | i dettagli

(Di lunedì 17 aprile 2023) Driesè pronto a giocare un’altra stagione con ill’opzione diDriesè pronto a giocare un’altra stagione con ill’opzione di. Con la 25esima presenza in stagione con la maglia della squadra turca, è arrivato anche ilfino al 2024 per l’ex Napoli. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primo Driescontinuerà a essere un calciatore del. Secondo quanto riportato dalla testata turca Fanatik , l'ex Napoli sarà riscattato dal club di Istanbul. Dopo la partita contro il ...Mercato,verso il rinnovo colCome infatti annuncia il quotidiano 'Fanatik', l'ex attaccante azzurro va dritto verso il rinnovo contrattuale col. Per l'esattezza ...Mauro Icardi si sta trovando benissimo nella capitale turca, dove gioca assieme ad altri ex Serie A come Torreira,e Zaniolo. La sua intenzione sarebbe quella di restare.ICARDI ...

Galatasaray'in Belçikali futbolcusu Dries Mertens, Kayserispor maçinda 25. maçina çikti ve 1 yillik opsiyonu devreye girdi. Belçika basinindan DH Les Sports'ta yer alan haberde, "Türk ekibinde 6 gol, ...Geçtigimiz sezonu 13. sirada tamamlayan Galatasaray yeni sezona takimda büyük bir revizyon yaparak girdi. Yenilenen yönetim teknik direktörlük koltuguna Okan Buruk'u getirirken, takima da önemli yildi ...