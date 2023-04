Gaffe a Verissimo? Ecco il probabile concorrente ignoto dell’Isola dei Famosi (Di lunedì 17 aprile 2023) Questa sera, lunedì 17 aprile, su Canale 5 inizierà la nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2023. Per l’occasione, ieri pomeriggio a Verissimo è stata ospitata Ilary Blasi nel salotto di Silvia Toffanin. La donna ha parlato soprattutto dell’imminente esperienza nella quale sta per cimentarsi. Nel corso di una clip mandata in onda dalla presentatrice del format pomeridiano, però, è stata commessa una Gaffe. Vediamo di che cosa si tratta. La Gaffe commessa dagli autori di Verissimo sull’Isola dei Famosi 2023 Durante la messa in onda di ieri di Verissimo la regia ha compiuto una Gaffe. Durante l’intervista fatta a Ilary Blasi, infatti, Silvia Toffanin ha mandato in onda un filmato in cui era mostrato al pubblico il backstage ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 17 aprile 2023) Questa sera, lunedì 17 aprile, su Canale 5 inizierà la nuova edizionedei2023. Per l’occasione, ieri pomeriggio aè stata ospitata Ilary Blasi nel salotto di Silvia Toffanin. La donna ha parlato soprattutto dell’imminente esperienza nella quale sta per cimentarsi. Nel corso di una clip mandata in onda dalla presentatrice del format pomeridiano, però, è stata commessa una. Vediamo di che cosa si tratta. Lacommessa dagli autori disull’Isola dei2023 Durante la messa in onda di ieri dila regia ha compiuto una. Durante l’intervista fatta a Ilary Blasi, infatti, Silvia Toffanin ha mandato in onda un filmato in cui era mostrato al pubblico il backstage ...

