Gaeta / Raccolta dei rifiuti in città: oggi la presentazione del nuovo calendario di conferimento (Di lunedì 17 aprile 2023) Gaeta – La sala consiliare del comune di Gaeta ha ospitato oggi, lunedì 17 aprile, la conferenza stampa di presentazione del nuovo calendario di Raccolta differenziata delle utenze domestiche e commerciali della città. Sono intervenuti il Sindaco Cristian Leccese, l'Assessore all'Ambiente Diego Santoro e per l'azienda che gestisce il servizio di igiene urbana in città

