(Di lunedì 17 aprile 2023)– Torna “in” la prevenzione scende in piazza.23, dalle ore 9 Piazza XIX Maggio e Piazza Mons. Di Liegro ospiteranno il “villaggio della” con stand adibiti a ambulatori percon prenotazioni presso l’infopoint a partire dalle ore 8:30 secondo disponibilità orario evento. Un’iniziativa promossa dal Comune dicon il patrocinio della Regione Lazio, del Consiglio Regionale del Lazio, dell’Azienda Unità Sanitaria Locale Latina in collaborazione con Sapienza Università di Roma – Facoltà di Medicina Corso di laurea in scienza infermieristiche, Casa del Sole, “La Valle Riabilitazione”, Laziofarma, Co.i.fa.l. Consorzio Intercomunale delle farmacie ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GazzettinoGolfo : #GaetaInSalute “#Gaeta in salute”: domenica 23 aprile #Screening e visite gratuite Torna '#Gaeta in Salute” la pre… - GaetaNews24 : “Gaeta in salute”, conferenza stampa di presentazione seconda edizione -

Partita certamente non facile per il team viterbese che affronta un'avversaria inche la ... Bistarelli, Bertoldo e Cipriani, giovani di notevole interesse come Piazza, Belmaggio e. 'Siamo ...Partita certamente non facile per il team viterbese che affronta un'avversaria inche la ... Bistarelli, Bertoldo e Cipriani, giovani di notevole interesse come Piazza, Belmaggio e. 'Siamo ...Amorese, non è stata solamente l'occasione per approfondire lo stato didel pensiero ... Gianni Ermeteappena incontra il Re gli dice subito di essere Repubblicano. Questo è ciò che ...

"Gaeta in salute", domenica 23 aprile screening e visite gratuite LatinaCorriere

Torna “Gaeta in Salute” la prevenzione scende in piazza. Domenica 23 aprile, dalle 9 Piazza XIX Maggio e Piazza Monsignor Di Liegro ospiteranno il “villaggio della salute” con stand adibiti a ambulato ...Torna 'Gaeta in Salute', la prevenzione scende in piazza. Domenica 23 aprile, dalle 9 Piazza XIX Maggio e Piazza Monsignor Di Liegro ospiteranno il ...